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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 27 de Julho de 2026 às 18:18

Fecomércio-RS anuncia novos projetos

Luiz Carlos Bohn pata PG 3

Luiz Carlos Bohn pata PG 3

Trilho Narrativas/Divulgação/JC
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Fernando Albrecht
No seu discurso de posse em bonita festa na sede da Fecomércio-RS, o presidente reeleito Luiz Carlos Bohn anunciou que, no novo mandato, concluirá a Escola José Roberto Tadros, que reunirá Ensino Infantil, Fundamental, Médio e Técnico em um único espaço. Além disso, informou a criação de um Barco Escola para atendimento às comunidades ribeirinhas e regiões de difícil acesso. Essa do barco é uma bela sacada.

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