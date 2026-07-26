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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 26 de Julho de 2026 às 18:16

Pucrs começou no prédio onde hoje é o Rosário

Colégio Rosário/Divulgação/JC
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Fernando Albrecht
O Colégio Rosário, de Porto Alegre, ainda tem a antessala do gabinete do reitor da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs), usado na época em que a instituição funcionava ali, na avenida Independência. O primeiro curso foi o de Administração e Finanças, e a Pucrs ocupou o local até 1967. Hoje é comum famílias terem membros de todas as gerações que passaram pelo prédio.

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