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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 24 de Julho de 2026 às 08:01

Lembranças que a morte de Carlos Bastos traz sobre Jornalismo e seus bastidores

Bastinhos desenvolveu a capacidade de reter e criar histórias que eu tanto gostava nele

Bastinhos desenvolveu a capacidade de reter e criar histórias que eu tanto gostava nele

Marcelo G. Ribeiro/Arquivo/JC
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Fernando Albrecht
A morte do jornalista Carlos Bastos me fez fazer uma viagem no tempo de volta aos anos 1960 em diante, a uma cidade que não existe mais e a um jornalismo mais exigente, e ao mesmo tempo com buracos que eram preenchidos com episódios típicos de um tempo em que pegadinhas eram uma necessidade intelectual. Havia uma produção de sacanagens para compensar os anos pesados daqueles tempos.

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