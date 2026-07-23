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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 23 de Julho de 2026 às 18:55

A Galeria Champs Elysees exala simpatia

FERNANDO ALBRECHT/ESPECIAL/JC
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JC
JC
Porto Alegre não vive só de grandes shoppings. Há espaços que exalam simpatia à primeira vista, como a Galeria Champs Elysees. Fica na rua 24 de Outubro 435. É um encanto.

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