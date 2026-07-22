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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 22 de Julho de 2026 às 18:15

O absudo dos patinetes elétricos pela cidade

TÂNIA MEINERZ/JC
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JC
JC
Lembram quando se usava esta expressão? Hoje, são tantas as faltas de consideração cidade afora que ela se tornou obsoleta pela inutilidade em empregá-la. E além do abuso dos patinetes elétricos em Porto Alegre, há a questão do miserável estado das calçadas na cidade. É outra guerra perdida.

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