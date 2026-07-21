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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 21 de Julho de 2026 às 18:25

A carrocinha de pipoca atravessa gerações

FABIO PILGER/DIVULGAÇÃO/JC
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JC
JC
Para o empreendedor não tem tempo ruim. Inventada em 1885, em Chicago, por Charles Cretors, a carrocinha de pipoca atravessa gerações e é onipresente no mundo todo. Na avenida Presidente Roosevelt, no centro de São Leopoldo, nem a chuva tirou o ânimo do pipoqueiro.

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