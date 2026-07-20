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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 20 de Julho de 2026 às 18:14

Canela realiza 32ª Festa Colonial

Prefeitura de Canela/Divulgação/JC
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JC
JC
A Colônia exerce um fascínio nos urbanos seja porque parte deles veio dela, seja porque gostariam de conhecê-la. Caso de Canela. Um tributo às famílias do interior de Canela, aos seus costumes, tradições e manifestações culturais. Assim é o desfile Raízes da Terra, que estreou no sábado, dia 18 de julho, na programação da 32ª Festa Colonial.

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