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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 17 de Julho de 2026 às 00:25

Sobre cafezinhos e brotinhos

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Jornal do Comércio
Antes que a voragem da República dos Camelôs tomasse conta do Centro de Porto Alegre, ainda se curtia o cafezinho à moda antiga e se lanchava, como era moda dizer. Foram os revoltos anos 1970, na metade deles, marcados por dois templos dos longos papos molhados pelos cafezinhos em xícaras pequenas no Rihan e no Haiti.

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