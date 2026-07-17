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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 17 de Julho de 2026 às 00:25

Fratura exposta

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Jornal do Comércio
Na palestra que fez no Tá na Mesa da Federasul, o pré-candidato à presidência da República pelo partido Democracia Cristã (DC), Aldo Rebelo, tocou numa velha fratura exposta, o arrasto aerodinâmico causado pelas corporações que não deixam o Brasil decolar. Porém, e sempre há um, diagnosticar o problema é uma coisa, extirpar esse tumor é bem mais difícil e complexo. De castas do funcionalismo ao corporativismo de algumas instituições o jogo é duríssimo.

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