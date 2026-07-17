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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 17 de Julho de 2026 às 00:25

A volta dos debates

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Jornal do Comércio
Começou a avalanche dos debates entre os candidatos ao governo do Estado e Senado. Debate é com dois, mais de três é sabatina. A importância é o que se diz deles. Não é o fato, é a versão que se multiplica.

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