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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 17 de Julho de 2026 às 00:25

Afobado come cru

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Jornal do Comércio
Na terça-feira passada, o presidente Lula disse que os Estados Unidos não aplicariam tarifaço. Perdeu a chance de ficar calado e não pagar mico. Confundiu desejo com realidade. 

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