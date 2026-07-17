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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 17 de Julho de 2026 às 00:25

Toma que o filho é teu

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Jornal do Comércio
Segundo pesquisa da Quaest feita antes da confirmação do mais recente tarifaço, 30% dos pesquisados acham que Flávio Bolsonaro é o pai da criança. Lula também é citado.

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