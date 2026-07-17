Vá entender

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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 17 de Julho de 2026 às 00:25

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Jornal do Comércio
Pelo Climatempo, o veranico de julho só dará lugar à chuva no sábado de tarde. Outros institutos prometeram o começo da borrasca para ontem.

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