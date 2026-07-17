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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 17 de Julho de 2026 às 00:25

Não deixaram molhar o bico

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Jornal do Comércio
Parece que os petistas largaram foguetes antes de esmiuçar a pesquisa Quaest, que é desvantajosa para Flávio Bolsonaro (PL). No levantamento da Quaest, contudo, há mais eleitores (43%) que enxergam o caso do líder do governo Jaques Wagner (PT) como "questão institucional do governo Lula", do que os que veem apenas uma "questão pessoal" (35%).

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