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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 17 de Julho de 2026 às 00:25

Sem moleza

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Jornal do Comércio
Recente decisão do STJ acendeu o alerta vermelho para as empresas brasileiras: agora, o Fisco pode pedir a falência de devedores tributários em casos excepcionais. Essa mudança põe fim ao uso de impostos como capital de giro.

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