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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 17 de Julho de 2026 às 00:25

A grande dúvida

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Jornal do Comércio
É verdade que o levantamento da Quaest mostrou uma sensível diminuição dos que rejeitam o governo Lula, mas também é verdade que Lula ser rejeitado por 50% não é nada confortável para a candidatura do presidente. Tudo indica que teremos fortes emoções antes do primeiro turno.

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