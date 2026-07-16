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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 16 de Julho de 2026 às 00:25

Ônibus elétricos

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Jornal do Comércio
O mercado brasileiro de ônibus elétricos encerrou o primeiro semestre de 2026 com 589 unidades emplacadas, crescimento de 92,5% em relação às 306 unidades emplacadas no mesmo período de 2025. Se a comparação for realizada com o 1º semestre de 2024, a alta do mercado de ônibus elétrico é muito maior, de 363,8%.

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