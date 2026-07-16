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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 16 de Julho de 2026 às 00:25

Festa capilé

PG3 Festa capilé

PG3 Festa capilé

/FÁBIO PILGER/DIVULGAÇÃO/JC
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Jornal do Comércio
Teve início a contagem regressiva para a São Leopoldo Festa, que ocorre de 22 a 26 de julho. A largada foi dada com a instalação de seis casinhas de estilo enxaimel nas quadras da Rua Grande. A partir do final do mês haverá produtos típicos da gastronomia germânica, como bolinho de batata, cuca, pães e bolos, além de artesanato e produtos de lã.

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