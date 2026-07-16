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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 16 de Julho de 2026 às 00:25

Dia do Comércio

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Jornal do Comércio
Circula nesta edição do JC o caderno Dia do Comércio. Além de uma pesquisa sobre os hábitos do consumidor gaúcho, que mostra a alta nas compras pela internet de grandes plataformas internacionais, o especial traz ainda a análise de dirigentes empresariais.

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