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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 16 de Julho de 2026 às 00:25

Tudo é provisório

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Jornal do Comércio
Com a guerra e tensões geopolíticas por ela geradas, nada mais é permanente ou a longo prazo. O petróleo deu um pinote e paira no ar a ameaça do governo iraniano de radicalizar ainda mais o conflito, inclusive dando guarida aos que pintaram um alvo no peito do presidente dos EUA, Donald Trump. Para o Brasil, petróleo caro só é bom para a Petrobras; para a candidatura Lula (PT), é ruim em dobro porque pressiona a inflação.

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