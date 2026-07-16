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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 16 de Julho de 2026 às 00:25

A mãe de todas as greves

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Jornal do Comércio
Governo e Congresso estão suando em bicas para evitar uma greve dos caminhoneiros. Uma MP atualizando o valor do frete foi extraída a fórceps. Um país que depende de apenas um modal de transporte nunca poderá dormir tranquilo. Como disse um executivo alemão depois de um ano de Brasil, invejo vocês porque aqui falta fazer tudo.

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