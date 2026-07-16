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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 16 de Julho de 2026 às 00:25

Atração praiana

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Jornal do Comércio
É impressionante o que a Havan abre de lojas. Uma das maiores redes varejistas do País inaugura no dia 15 de agosto uma nova megaloja em Tramandaí. A estrutura tem 10 mil metros quadrados, praça de alimentação, estacionamento gratuito, Estátua da Liberdade e uma ampla área de vendas com mais de 350 mil produtos. O investimento da varejista catarinense é de R$ 100 milhões.

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