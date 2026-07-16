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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 16 de Julho de 2026 às 00:25

Mingau pelas bordas

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Jornal do Comércio
Mingau quente se come pelas bordas diz um antigo ditado. O Grupo Pereira, mais conhecido pelo nome supermercado Fort Atacadista, inaugurou ontem sua sétima loja de atacarejo no Estado, desta vez na avenida Manoel Elias de Porto Alegre (matéria nesta edição). Com certidão de nascimento de Santa Catarina, o grupo tem apetite voraz. O investimento em solo gaúcho já chega a R$ 500 milhões.

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