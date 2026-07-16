Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasComeço de Conversa
Começo de Conversa

Alguns dos nossos patrocinadores

Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 16 de Julho de 2026 às 00:25

Gente como a gente

Compartilhe:
Jornal do Comércio
Não passa dia sem que uma instituição financeira não divulgue que seus serviços estão utilizando inteligência artificial no trato com clientes. Pois uma fintech do Paraná está fazendo justamente o contrário e por isso merece registro. A Humu faz questão de salientar que aposta no relacionamento humano com sua clientela. Talvez tenha aberto uma picada para outras instituições. De gravações impessoais e falsas como uma nota de 30 reais estamos cheios.

Notícias relacionadas