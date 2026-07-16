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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 16 de Julho de 2026 às 00:25

Nem tudo são espinhos

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Jornal do Comércio
Para Lula a pesquisa Genial/Quaest trouxe um alívio, esperado de certa forma. Ao abrir 8 pontos de vantagem sobre Flávio Bolsonaro (PL) permite respirar. Pelo menos enquanto as demais candidaturas não registrarem avanço. É pouco provável que o embate fique só entre os dois ponteiros. Até porque Lula continua sendo rejeitado por 50% dos pesquisados.

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