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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 15 de Julho de 2026 às 19:16

O cão que caminha com a comida na boca

TÂNIA MEINERZ/JC
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JC
JC
O desperdício de uns é a comida dos outros. Este cão caminha todo pimpão com comida na boca, que certamente abrirá na hora oportuna. Tomara que não engula parte da embalagem.

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