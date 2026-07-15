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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 15 de Julho de 2026 às 00:25

O contágio do medo

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Jornal do Comércio
Há uma onda de pânico contaminando a rede por conta de um alerta de temporais destrutivos em sequência a partir de amanhã, dia 16 de julho, no Rio Grande do Sul. Que o El Niño vem forte sabemos, mas não vamos aumentar o que já é má notícia. O primeiro alerta de um instituto de meteorologia que desencadeou o pânico é de... 2022. Depois veio o alerta da Defesa Civil de temporais a partir de sexta-feira. Enfim, está como o diabo gosta.

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