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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 15 de Julho de 2026 às 00:25

Muy amigo....

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Jornal do Comércio
Leitor desavisado viu uma placa anunciando a aferição de pressão arterial grátis que ele tratou de aproveitar. Logo se deu conta que era promoção de funerária, que pediu seu celular para provavelmente enviar planos fúnebres. 

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