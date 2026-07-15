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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 15 de Julho de 2026 às 00:25

Deu a louca no mundo

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Jornal do Comércio
Primeiro o Irã cobrou pedágio para navios que passavam pelo Estreito de Ornuz. Donald Trump gostou da ideia e disse que ele também vai cobrar pedágio. Só que mais tarde voltou atrás dizendo que não é pedágio, será fundo de investimento. Como é mesmo aquela frase de parar o mundo pra gente descer?

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