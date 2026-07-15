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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 15 de Julho de 2026 às 00:25

Motores bêbados

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Jornal do Comércio
Aprovado o aumento para 32% de etanol na gasolina. Até quando o motor feito para queimar gasolina sem sequelas é questão em aberto. A continuar assim, em breve vai ter muita gasolina no álcool.

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