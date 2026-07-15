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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 15 de Julho de 2026 às 00:25

Efeito contrário 

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Jornal do Comércio
Há um forte cheiro de censura política no ar com a decisão de proibir a visita e divulgação de cartas do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pelo filho e pré-candidato ao Planalto, Flávio Bolsonaro (PL). E há um cheiro mais forte ainda de que a decisão do ministro do STF Alexandre Moraes ao fim e ao cabo vai é ter efeito contrário, vai é turbinar a carta, pai e candidatura do filho. Se fosse encomendado pelo clã Bolsonaro não seria tão eficiente.

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