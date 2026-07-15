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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 15 de Julho de 2026 às 00:25

Sempre imitados...

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Jornal do Comércio
...nunca igualados. Antes de os carros coreanos atingirem um bom nível, a grade frontal dos modelos imitavam as melhores marcas alemãs. Agora são os chineses que as imitam descaradamente. O SUV da BYD é a cara do Porsche Macan.

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