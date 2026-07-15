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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 15 de Julho de 2026 às 00:25

Terrorismo ideológico

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Jornal do Comércio
O ministro do Empreendedorismo, Paulo Henrique Pereira, disse que, se a direita vencer a eleição presidencial deste ano, irá abrir espaço para uma "onda de interrupção democrática que pode contaminar toda uma geração". Terrorismo ideológico puro. Para a esquerda, tudo que não rema no barco petista é ultradireita.

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