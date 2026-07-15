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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 15 de Julho de 2026 às 00:25

Fim da dependência

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Jornal do Comércio
De braços cruzados é que os países produtores de petróleo não estão. Oleodutos gigantes estão sendo construídos para diminuir a dependência da estreita passagem de Ormuz. Mas ainda não dá para falar em meses e sim em anos.

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