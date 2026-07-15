Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasComeço de Conversa
Começo de Conversa

Alguns dos nossos patrocinadores

Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 15 de Julho de 2026 às 00:25

Murmúrios da Terra

Compartilhe:
Jornal do Comércio
Será às 20h do dia 17 de julho, no Instituto Ling, o lançamento do livro Murmúrios da Terra, de Anna Mariano (Globo Livros). Tem tudo para emplacar. Com personagens bem definidos e mulheres fortes como Palmira e Cecília, começa na Quarta Colônia na década de 1940.

Notícias relacionadas