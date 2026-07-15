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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 15 de Julho de 2026 às 00:25

O técnico do momento

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Jornal do Comércio
O presidente Lula criticou os jogadores da seleção por não terem voltado para casa após a derrota para a Noruega. E também sugeriu que o técnico Carlo Ancelotti contratasse um robô do Instituto Mauá de Pesquisas, de São Paulo, para ganhar a Copa do Mundo. Quem sabe Lula para treinador fosse melhor. Ele sabe tudo.

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