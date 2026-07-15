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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 15 de Julho de 2026 às 00:25

O país do 8 ou 80

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Jornal do Comércio
Do leitor Bento Serraglio: "Enquanto em países civilizados a convocação da seleção de futebol é noticiada apenas em rodapés de página de jornal, somos o país do futebol, do carnaval, da corrupção.... Nada mais me surpreende neste país de analfabetos funcionais".

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