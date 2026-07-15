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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 15 de Julho de 2026 às 00:25

Viva o Brasil!

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Jornal do Comércio
O País tem 107,8 mil servidores federais em home office. Em relação a 2024, fatia cresceu 28%. Um em cada cinco trabalha parcial ou totalmente em casa.

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