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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 14 de Julho de 2026 às 18:12

Os problemas da área defronte à Igreja da Conceição

FERNANDO ALBRECHT/ESPECIAL/JC
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JC
JC
A área defronte à Igreja da Conceição, na avenida Independência, deve ter sérios problemas. Com frequência, o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) faz obras na área porque algum cano estourou. Operários e caminhões estão há dias trabalhando. Ontem terminaram de colocar asfalto no corredor de ônibus. Só que outra fuga de água apareceu, visível em primeiro plano.

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