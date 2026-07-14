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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 14 de Julho de 2026 às 00:25

O grande circo

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Jornal do Comércio
Querem realmente ver o circo mundial pegar fogo? Basta só uma tentativa de radicais islâmicos atentarem contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

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