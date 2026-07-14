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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 14 de Julho de 2026 às 00:25

Ele, de novo

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Jornal do Comércio
 Com a confirmação de um El Niño "muito forte" pela frente - chances de 71% -, o Rio Grande do Sul mais uma vez enfrenta sua sina de alternar secas com água à beça. Desenha-se no horizonte próximo tempestades nada amistosas.

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