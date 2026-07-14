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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 14 de Julho de 2026 às 00:25

Futuro promissor

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Jornal do Comércio
O Seminário Campo das Ideias promoveu um grande encontro de especialistas em agronegócio e economia para antecipar as demandas do setor. Anfitrião do evento e superintendente do Senar-RS, Eduardo Condorelli, disse na abertura que seria um dia importante para compreender onde estamos, a importância do setor, sua responsabilidade e como seguir inovando.

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