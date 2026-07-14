Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasComeço de Conversa
Começo de Conversa

Alguns dos nossos patrocinadores

Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 14 de Julho de 2026 às 00:25

Até que demorou

Compartilhe:
Jornal do Comércio
A Fifa investigou um possível toque da bola no gol de empate da Inglaterra com a Noruega no cabo aéreo em que desliza uma câmera de vídeo e concluiu que não foi o caso. Mas é deveras curioso o diagnóstico que levou à essa conclusão: "Não houve alteração no 'batimento cardíaco da bola' quando ela estava no ar". Antigamente era o torcedor que tinha alteração no batimento cardíaco.

Notícias relacionadas