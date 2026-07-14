Você decide

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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 14 de Julho de 2026 às 00:25

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Jornal do Comércio
Há duas maneiras de encarar a inflação semestral medida pelo IPCA. A primeira é acompanhar o sentimento da bolsa brasileira, que subiu bem porque a inflação veio abaixo do esperado pelo mercado. A segunda é lamentar porque é a maior para o semestre em quatro anos.

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