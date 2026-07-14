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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 14 de Julho de 2026 às 00:25

Como se frita inimigos

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Jornal do Comércio
O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, já tinha um alvo desenhado no lado esquerdo do seu peito desde que a inteligentzia palaciana fez um rol de inimigos, lá atrás. Não que ele seja um santinho, mas é claro que há uma seleção de alvos. Como naqueles tiros ao alvo de patinhos de parque de diversões, um a um os que estão na lista vão sendo derrubados. No arsenal do Palácio, há um considerável estoque de rabos a pregar entre os inimigos do semideus.

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