Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasComeço de Conversa
Começo de Conversa

Alguns dos nossos patrocinadores

Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 14 de Julho de 2026 às 00:25

Grande ideia furada

Compartilhe:
Jornal do Comércio
Para fazer frente à tragédia de famílias destroçadas pelo vício de apostar nas bets, o governo federal teve uma ideia do gênio da lâmpada apagada, a de advertir nas propagandas das bets que elas podem viciar. Por acaso alguém deixou se fumar com as fotos horripilantes nos maços de cigarro?

Notícias relacionadas