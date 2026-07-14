Enquanto isso...

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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 14 de Julho de 2026 às 00:25

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Jornal do Comércio
Investigações aprofundadas sobre o maior afano dos aposentados da história ficaram para depois da eleição. Até apurar tudo, vai nascer cabelo no Careca do INSS.

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