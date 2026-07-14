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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 14 de Julho de 2026 às 00:25

É grave a crise

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Jornal do Comércio
A Volkswagen vai cortar metade dos seus modelos e fechar fábricas por causa da concorrência chinesa. A China é uma serial killer de empregos no Ocidente. Inclusive no Brasil. É brabo ser servo.

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