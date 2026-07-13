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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 13 de Julho de 2026 às 18:13

A roda de cafezinho recebeu uma visita surpresa

FERNANDO ALBRECHT/ESPECIAL/JC
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JC
JC
A tradicional roda de cafezinho do Z Café da rua Padre Chagas, que reúne considerável parcela do PIB gaúcho, recebeu a visita surpresa do candidato a vice-governador Ernani Polo (PSD), que compõe a chapa com Gabriel Souza (MDB). Não foi visita planejada, mas sendo campanha eleitoral, tudo que vai na rede é peixe. Polo, que foi secretário de Estado, acredita que no pós-Copa e com o horário de propaganda na TV a chapa decole, alicerçada no fato de que ambos têm experiência administrativa, ainda mais que vêm tempos duros pela frente, com caixa raspado. 

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