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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 09 de Julho de 2026 às 18:18

Os perigos da 'Pista livre'

Acesso é preferencialmente para bikes de tele-entrega e particulares, que costumam tirar fininho dos incautos transeuntes

Acesso é preferencialmente para bikes de tele-entrega e particulares, que costumam tirar fininho dos incautos transeuntes

Fernando Albrecht/Especial/JC
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Fernando Albrecht
Há um engano neste alerta pintado no calçadão da Rua da Praia. O acesso é preferencialmente para bikes de tele-entrega e particulares, que costumam tirar fininho dos incautos transeuntes. As bicicletas de aplicativos de comida e os patinetes elétricos fazem tiro ao alvo nos pobres coitados que se aventuram a passar na sua frente. 

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